«Калгари» продлил контракт с тренером Дэррилом Саттером

«Калгари» объявил о продлении контракта с тренером Дэррилом Саттером на несколько лет.

Специалист возглавил клуб НХЛ по ходу сезона-2020/21.

В минувшем сезоне «Калгари» под его руководством занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 111 очков (второй результат в истории клуба) при 50 победах. Во втором раунде плей-офф «Флэймс» уступили «Эдмонтону» (1-4).

В июне Саттер стал обладателем приза лучшему тренеру сезона-2021/22.

Напомним, он также был главным тренером «Калгари» в период с 2002 по 2006 год, а с 2003 по 2010 год занимал пост генерального менеджера клуба.