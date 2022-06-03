Дэррил Саттер из «Калгари» впервые стал обладателем приза лучшему тренеру сезона

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Дэррил Саттер из «Калгари» стал обладателем приза лучшему тренеру сезона.

63-летний специалист впервые в карьере стал обладателем «Джек Адамс Эворд». Награда вручается тренеру, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. 

«Калгари» под его руководством занял первое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 111 очков (второй результат в истории клуба) при 50 победах. В прошлом сезоне клуб не сумел выйти в плей-офф. 

Саттер занял 1-е место в голосовании, завершившемся до старта розыгрыша Кубка Стэнли.

Выборщиками были члены Ассоциации телевизионных журналистов (121 человек). Каждый называл свою тройку кандидатов, баллы считались по схеме 5-3-1. 

Тренер «Калгари» набрал 353 балла при 54 первых местах. Он опередил Эндрю Брюнетта из «Флориды» (249 баллов, 31 первое место) и Жерара Галлана из «Рейнджерс» (142, 12). 

Четвертое место занял Дин Эвасон («Миннесота», 111, 7), пятое – Джаред Беднар («Колорадо», 65, 6). За счет большего числа первых мест Беднар стоит выше Тодда Маклеллана («Лос-Анджелес», 65, 5). 

Добавим, что награду Саттеру вручил его старший брат Брайан, который сам становился обладателем приза по итогам сезона-1990/91, когда работал в «Сент-Луисе». 

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