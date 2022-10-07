Уигар продлил контракт с «Калгари» на 8 лет. Кэпхит – 6,25 млн долларов

Защитник Маккензи Уигар подписал новый контракт с «Калгари».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Средняя зарплата составит 6,25 млн долларов (общая сумма контракта – 50 млн долларов).

В минувшем сезоне Уигар играл за «Флориду».

Он провел 80 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 (8+36) балла. В плей-офф на его счету 1 передача в 10 матчах.

выменял игрока у «Флориды» 23 июля.

По условиям текущего контракта, который будет действовать еще один сезон, кэпхит Уигара составляет 3,25 млн долларов.