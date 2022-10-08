Выставочные матчи НХЛ. «Чикаго» против «Сент-Луиса», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Вашингтон» – с «Коламбусом»
Клубы НХЛ проведут очередные выставочные матчи.
НХЛ
Выставочные матчи
«Чикаго» – «Сент-Луис» – 22:00
«Анахайм» – «Лос-Анджелес» – 23:00
«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 23:00
«Даллас» – «Миннесота» – 01:00
«Монреаль» – «Оттава» – 01:30
«Коламбус» – «Вашингтон» – 02:00
«Детройт» – «Торонто» – 02:00
«Нью-Джерси» – «Бостон» – 02:00
«Рейнджерс» – «Айлендерс» – 02:00
«Аризона» – «Вегас» – 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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