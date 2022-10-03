Агент Гусева: «Пока никаких решений в ситуации с будущим клубом не принято»

Агент Никиты Гусева высказался о будущем игрока.

«Пока никаких решений в ситуации с будущим клубом Никиты Гусева не принято», – сказал , представляющий интересы нападающего в .

В минувшем сезоне 30-летний Гусев не нашел себе клуб в НХЛ и вернулся в .

Он провел 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у него 16 (7+9) баллов в 16 играх.

В НХЛ Гусев поиграл за «Нью-Джерси» и «Флориду». В 97 матчах в лиге в его активе 54 (17+37) очка при полезности «минус 26».