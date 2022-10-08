Умер бывший вратарь «Баффало» и «Эдмонтона» Дэйв Драйден. Он участвовал в создании современной вратарской маски

Теги происшествия Баффало Эдмонтон НХЛ Кен Драйден Хоккей

Умер бывший вратарь «Баффало» и «Эдмонтона» Дэйв Драйден.

«Сэйбрс» сообщили о смерти экс-игрока НХЛ, входившего в состав клуба в его дебютном сезоне в лиге. Он ушел из жизни в возрасте 81 года. 

В 1970-е годы Драйден участвовал в разработке современной вратарской маски, выполненной из стекловолокна, с защитой для лица в виде клетки. Также он стал первым вратарем, кто начал ее использовать. 

После завершения игровой карьеры продолжал работать над усовершенствованием экипировки хоккеистов, уделяя особое внимание повышению безопасности.

Всего в НХЛ он провел 203 матча (еще 242 – в ВХА). В лиге также выступал его младший брат Кен, выигравший 6 Кубков Стэнли с «Монреалем» и вошедший в Зал хоккейной славы.

В марте 1971 года братья сыграли друг против друга – это был первый такой случай для вратарей в истории НХЛ.  

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные