Тертышный о серии поражений «Трактора»: «Нет уверенности. Есть давление, отрицательные эмоции и комментарии у тех, кто смотрит хоккей»

Форвард высказался о неудачах команды.

24-летний форвард не забросил ни одной шайбы в 16 матчах сезона (в прошлом было 22 гола в 49 играх – прим. Sports.ru).

Челябинский клуб проиграл «Куньлуню» (2:3 ОТ), потерпев 4-е поражение подряд.

– Тяжело что-то говорить. Хорошо играли, все были заряжены и готовы к бою. Возможно, в конце удачи не хватило. Столько моментов было, в которых могли забивать, но не везет, нет уверенности. Все ребята старались, ни к кому нет претензий. Просто в овертайме моя позиционная ошибка привела к голу. Вину беру на себя, моя ошибка повлияла на ход матча.

– Ты говоришь, что у команды нет уверенности, но у «Трактора» сильный по именам состав. Почему так происходит?

– Нелегко быть на 11-м месте, это вам скажут в любой команде, которая там была. У меня в карьере такое впервые происходит. Это нужно переработать. Все стараются. Надеюсь, дальше у нас будут победы. Нужно выдать удачную серию для того, чтобы пришла уверенность, и тогда у нас все будет хорошо.

– Что говорит на этот счет главный тренер?

– Просто нужно работать и делать правильные вещи. Стараемся что-то отработать на тренировках и потом применять это в игре. Потихоньку это получается, просто нужно время. Есть давление, отрицательные комментарии и эмоции у тех, кто смотрит хоккей. Хотя я верю в то, что через две-три недели мы будем на привычном уровне, и тогда все по-другому заговорят. Но на это нужно время и много работы, – сказал Тертышный.