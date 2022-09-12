Тертышный о старте «Трактора»: «Хороший урок. В этом сезоне все будет не так гладко, как в прошлом»

оценил старт «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— У «Трактора» сейчас всего 4 очка в 5 матчах.

— У нас не было каких-то ожиданий. Просто так случилось, что проиграли две игры подряд в начале чемпионата. В этом году стало больше матчей. Поэтому не думаю, что такой старт может стать проблемой.

Тот же Омск до сих пор не набрал ни одного очка. Кто-то идет по нарастающей, кто-то – нет. У кого-то раньше приезжают иностранцы, у кого-то – позже. Посмотрим, как будет дальше.

В данный момент у нас нет никакой паники. Да, мы не в первой пятерке. Но зато мы в зоне плей-офф. Для «Трактора» такое начало — хороший урок и показатель того, что в новом сезоне все будет не так гладко, как в прошлом.

— Изменения в тренировочном процессе на фоне увеличения игр уже почувствовали?

— Глобально – пока нет. Просто мы стали меньше заниматься на льду. Тренировочный процесс такой же, как и в прошлом году. Только сейчас занятия стали быстрее и короче. Например, практически перестали кататься по полтора часа. Иногда вообще не катаемся. Сейчас это все в новинку.

— Насколько на тебя давит одно очко в пяти матчах?

— Тут нужно понимать, что я бегаю из пятерки в пятерку. Может быть, не могу найти свою игру. Будем работать над этим. Но это не всегда быстрый процесс. Главное — работать и не вешать нос. Все остальное придет, – сказал форвард .