Кожевников о «Тракторе»: «Не понимаю, что происходит. Почему пропал снайпер Тертышный, где другие лидеры? Загадка!»

раскритиковал лидеров .

Челябинский клуб набрал 10 очков после 15 матчей и сейчас занимает 9-е место в Восточной конференции, находясь за границей плей-офф.

«Я не понимаю, что происходит с Челябинском. Почему пропал снайпер Тертышный, которого тот же Епанчинцев в свое время вывел на высший уровень в «Югре»?

Где другие лидеры «Трактора» – Ткачев, Яруллин, Калинин, Бывальцев, Бурдасов? Загадка!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.