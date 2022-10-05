Кожевников о «Тракторе»: «Не понимаю, что происходит. Почему пропал снайпер Тертышный, где другие лидеры? Загадка!»

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Александр Кожевников раскритиковал лидеров «Трактора».

Челябинский клуб набрал 10 очков после 15 матчей и сейчас занимает 9-е место в Восточной конференции, находясь за границей плей-офф. 

«Я не понимаю, что происходит с Челябинском. Почему пропал снайпер Тертышный, которого тот же Епанчинцев в свое время вывел на высший уровень в «Югре»?

Где другие лидеры «Трактора» – Ткачев, Яруллин, Калинин, Бывальцев, Бурдасов? Загадка!» – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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