Робертсон о новом контракте с «Далласом»: «Первым делом испытал облегчение. Поставили точку в час ночи, энергии было уже не так много»

сказал, что испытал облегчение, подписав новый контракт с .

23-летний форвард подписал со «Старс» 4-летний контракт на 31 млн долларов – с кэпхитом в размере 7,75 млн.

«Первым делом испытал облегчение. Никогда не хочется задерживаться так долго, тем более, что сезон начинается через неделю.

В какой-то момент с переговорами все завертелось, и мой агент Пэт Бриссон сообщил мне об этом. В конце концов мы приняли это решение.

Наверное, был уже час ночи, когда мы поставили точку. Энергии было уже не так много, но я порадовался тому, что все разрешилось.

Я в хорошей форме, сейчас у меня будет 4-5 тренировок с командой. Посмотрим, как пойдут дела», – сказал Робертсон.