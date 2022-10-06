«Даллас» и Робертсон подписали 4-летний контракт, кэпхит – 7,75 млн долларов

продолжит выступать за .

23-летний форвард подписал со «Старс» 4-летний контракт на 31 млн долларов – с кэпхитом в размере 7,75 млн.

Американец находился в статусе ограниченно свободного агента и ранее зарабатывал в среднем около 894 тысячи за сезон.

В прошлом сезоне Робертсон набрал 79 (41+38) очков в 74 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 7 играх.