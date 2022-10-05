Буцаев про дубль Зинченко: «Нет никаких секретов результативности, просто правильная работа и нацеленность на ворота»

прокомментировал победу в матче против минского (5:3).

«Ребят с победой, с тяжелой победой. Мы довольны результатом, но по игре что-то получалось, что-то не получалось. Дали сопернику достаточно много большинства. Но два очка есть два очка.

Почему не играл Грэйовак? Он получил повреждение на сегодняшней предматчевой раскатке. Пока не знаем, несколько серьезное. Будем смотреть.

Дубль Зинченко? Дай бог, чтобы и дальше продолжил забивать. Нет никаких секретов результативности, просто правильная работа и нацеленность на ворота», – сказал главный тренер .