Кузмак о хоккее на Олимпиаде: «Я просто в ужасе. Это даже не уровень КХЛ – смотрится очень тяжело»

Комментатор Александр Кузмак поделился мнением относительно уровня хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.
«Андрей Юртаев даже комментирует этот караул. В смысле, я хотел сказать, замечательный турнир.
Поскольку я не комментирую в этот раз олимпийский хоккейный турнир, я в ужасе от того, что я вижу, честно скажу. Я просто в ужасе.
У меня вчера была детоксикация в виде матча «Детройт» – «Филадельфия». На мой взгляд, это уровень даже не КХЛ. Смотрится очень тяжело.
Это даже не уровень чемпионата мира, на мой взгляд. Ввиду наличия команды Китая.
В общем... Ну, простите», – заявил Кузмак во время трансляции на «Яндексе» матча «Вашингтон» – «Оттава».
Четыре года назад Россия победила на Олимпиаде без НХЛ. Почему золото нас не успокоило и не сделало лучше?