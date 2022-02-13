Кузмак о хоккее на Олимпиаде: «Я просто в ужасе. Это даже не уровень КХЛ – смотрится очень тяжело»

Комментатор поделился мнением относительно уровня хоккейного турнира на .

«Андрей Юртаев даже комментирует этот караул. В смысле, я хотел сказать, замечательный турнир.

Поскольку я не комментирую в этот раз олимпийский хоккейный турнир, я в ужасе от того, что я вижу, честно скажу. Я просто в ужасе.

У меня вчера была детоксикация в виде матча «Детройт» – «Филадельфия». На мой взгляд, это уровень даже не . Смотрится очень тяжело.

Это даже не уровень чемпионата мира, на мой взгляд. Ввиду наличия команды Китая.

В общем... Ну, простите», – заявил Кузмак во время трансляции на «Яндексе» матча «Вашингтон» – «Оттава».

Четыре года назад Россия победила на Олимпиаде без НХЛ. Почему золото нас не успокоило и не сделало лучше?