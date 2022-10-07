Агент Шумакова: «Переговоры с «Трактором» продолжались четыре месяца. Все было не очень легко, но мы нашли точки соприкосновения»

Теги Трактор Шуми Бабаев Антон Бурдасов КХЛ Сергей Шумаков деньги Хоккей

Агент Сергея Шумакова прокомментировал подписание хоккеистом контракта с «Трактором».

– Переговоры с «Трактором» продолжались четыре месяца. Так что все было не очень легко, но в итоге мы нашли точки соприкосновения.

– Вы уже говорили, что для Шумакова важны тренер и подходящая именно для него команда. «Трактор» соответствует этим критериям?

– Да, полностью соответствует. Его главное желание было остаться дома и играть в Челябинске.

– А то, что команда крайне неудачно начала чемпионат, его не смущает?

– Нет. Мы смотрим потенциал. Сергей пришел для того, чтобы сделать команду сильнее.

– То, что его друг Антон Бурдасов играет в «Тракторе», тоже было важно?

– Это одна из причин – и что дома играть, и что Бурдасов там тоже выступает. Все звенья одной цели.

– По информации журналистов, Шумаков сократил свои финансовые требования по контракту. Это соответствует действительности?

– По условиям контракта мы договорились так, чтобы всем сторонам было выгодно, – сказал Шуми Бабаев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные