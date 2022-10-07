Агент Шумакова: «Переговоры с «Трактором» продолжались четыре месяца. Все было не очень легко, но мы нашли точки соприкосновения»
Агент Сергея Шумакова прокомментировал подписание хоккеистом контракта с «Трактором».
– Переговоры с «Трактором» продолжались четыре месяца. Так что все было не очень легко, но в итоге мы нашли точки соприкосновения.
– Вы уже говорили, что для Шумакова важны тренер и подходящая именно для него команда. «Трактор» соответствует этим критериям?
– Да, полностью соответствует. Его главное желание было остаться дома и играть в Челябинске.
– А то, что команда крайне неудачно начала чемпионат, его не смущает?
– Нет. Мы смотрим потенциал. Сергей пришел для того, чтобы сделать команду сильнее.
– То, что его друг Антон Бурдасов играет в «Тракторе», тоже было важно?
– Это одна из причин – и что дома играть, и что Бурдасов там тоже выступает. Все звенья одной цели.
– По информации журналистов, Шумаков сократил свои финансовые требования по контракту. Это соответствует действительности?
– По условиям контракта мы договорились так, чтобы всем сторонам было выгодно, – сказал Шуми Бабаев.
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