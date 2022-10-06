Экс-директор «Трактора» Баландин о Шумакове: «Автомобилист» от него отказался неспроста. Все будет зависеть от его желания биться за команду»

Андрей Баландин поделился мнением о выступлении «Трактора».

– Не было никаких положительных изменений в игре «Трактора» в этой домашней серии. Я уже говорил, что не вижу, за счет чего команда будет прибавлять.

Канадский вратарь, на которого надеялись, приехал, но чудо не случилось. С такой системой игры нужен голкипер, выручающий постоянно. Во всем виноват был , а оказалось, что в «Нефтехимике» у него все нормально.

Работы тренерского штаба также не видно. Непонятно, зачем в «Тракторе» тренер по защитникам, если Гатиятулин сам играл в обороне. Кроме того, команде нужны хорошие специалисты по вратарям и нападающим. Нельзя стоять на месте, потому что другие команды тоже хотят побеждать.

– Эксперт Леонид Вайсфельд говорит, что «Трактор» играет в откат, даже если уступает в счете.

– Правильно. Но как ты будешь атаковать, если у тебя нет сил? Физическая подготовка «Трактора» оставляет желать лучшего. Игроки везде не успевают. Могут один или два периода отыграть, а целый матч – не тянут. Заметно слабая подготовка у Никиты Тертышного, в нужный момент он не может добавить ногами, не хватает сил и скорости.

– Как вы относитесь к тому, что в «Трактор» перейдет ?

– В свое время я помогал тренировать «Трактор-92», где играл Шумаков. Хороший игрок был, но в последние годы у него появлялись проблемы с руководством и партнерами в команде.

от него отказался неспроста. У меня много знакомых в хоккейном Екатеринбурге, и они о нем не очень лестно отзывались.

С другой стороны, это воспитанник «Трактора», нападающий, который умеет хорошо играть и самое главное – забивать. Все будет зависеть от желания Шумакова биться за команду. Если в «Тракторе» найдут с ним общий язык и он сможет зацепиться за шанс вернуться в большой хоккей, то тогда может быть положительный итог, – сказал экс-игрок и бывший директор .