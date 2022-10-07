Защитник «Ак Барса» Адамчук дисквалифицирован на 5 матчей за удар Волку коленом в колено

Защитник Кирилл Адамчук дисквалифицирован на пять матчей.

Соответствующее решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод игры «Ак Барс» – «Автомобилист» (1:2 ОТ).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Ак Барса» по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, Адамчук ударил нападающего коленом в колено во время матча команд в Фонбет Чемпионате КХЛ. В результате Волк выбыл на 2 месяца из-за травмы.