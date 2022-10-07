Дмитрий Федоров: «Раньше поведение Знарка одобряли, говорили, что это круто. Считаю нынешнюю критику лицемерной»

Дмитрий Федоров высказался о поведении Олега Знарка на пресс-конференциях.

«Читаю много критических слов о Знарке. Наверное, такая реакция обусловлена тем, что коллеги Олега Валерьевича стали в этом сезоне более открытыми и медийными. Возник большой контраст.

Но ведь раньше ровно такое же поведение Знарка одобряли и говорили, что это круто, это брутально. Болельщикам нравилось, как Знарок срезает журналистов. Мол, мужик! Так их! Вспомните, как публика восхищалась жестом, адресованным тренеру шведов Гренборгу на чемпионате мира. Так почему же сейчас возмущаются?

Считаю нынешнюю критику лицемерной. Нет ожидаемого результата у «Ак Барса» – значит, можно цепляться к поведению тренера. А у тренеров дикая работа, они находятся в состоянии невероятного стресса. И да, они бывают неадекватными.

Знарок не всегда резкий. Помните, он спокойно объяснил молодому журналисту, что такое наложение. У меня с Олегом Валерьевичем никогда не было сложностей. Я подходил к нему после пресс-конференций, в аэропорту, в гостинице с просьбой объяснить некоторые игровые нюансы, и он всегда говорил интересные вещи. Не на камеру, а просто так – в общении. Пару раз нужно было позарез интервью – не отказывал.

Может, стоит принять, что он такой, колючий? Может, больше разговаривать с игроками , с помощниками Знарка? А его поскорее отпускать с пресс-конференций. Формально журналисты правы: сейчас профессия тренера подразумевает коммуникабельность, но ведь насильно мил не будешь.

Я не оправдываю Знарка. Скорее, призываю журналистов проявить самоуважение и сфокусироваться на других членах команды. Не нужны эти пикировки, которые только лишний раз провоцируют болельщиков», – сказал руководитель .

Знарок об инциденте с оператором: «Немного оттянул, спросил: «Пройти можно?» Я иду на работу, передо мной стоит человек, может, специально или нет»