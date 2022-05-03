Владимир Путин: «Ночная лига завоевала общенациональное признание. Уверен, она продолжит служить популяризации хоккея»

обратился к участникам финала Ночной хоккейной лиги.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас на финальном этапе XI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги.

За прошедшее время Ночная хоккейная лига завоевала широкое, по-настоящему общенациональное признание и в этом году объединила свыше 1150 команд из 79 регионов России.

Турнир уникален тем, что собирает вместе настоящих легенд, ветеранов спорта и любителей хоккея разных возрастов, которые решили встать на коньки, создать свою команду и добиться успеха, испытать силу характера.

Для таких инициативных, энергичных, волевых людей попасть в число лучших, выиграть главный трофей сезона – это достойная цель. И потому финальный этап в Сочи неизменно привлекает зрителей зрелищными и бескомпромиссными матчами, яркими моментами и незабываемыми эмоциями.

Уверен, что лига продолжит вовлекать в свою орбиту все больше участников, приобщать многочисленную аудиторию к ценностям физической культуры и здорового образа жизни, служить популяризации хоккея, знакомить с его историей, с достижениями наших прославленных чемпионов, которые внесли личный вклад в продвижение спорта в нашей стране.

Желаю вам удачи, вдохновения и всего самого доброго», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Фестиваль в Сочи пройдет с 4 по 16 мая.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина при поддержке ветеранов отечественного хоккея.