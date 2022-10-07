«Авангард» уколол Кузнецова, мы решили ответить. Активности, в том числе провокационные, – это мировая практика». Савин о ролике «Трактора» с отсылкой к делу Буше

Директор «Трактора» назвал ролик с отсылкой к делу ответом за Кузнецова.

19 сентября челябинский клуб опубликовал промо в котором показано, как проходит опознание подозреваемых. Девочка в ролике указала на человека в форме омского клуба, что является отсылкой к ситуации с форвардом Ридом Буше.

«Авангард» уколол Кузнецова в своем ролике, а он прямое олицетворение . Мы решили акцентировать внимание на их игроке, который столкнулся с определенными трудностями.

Это мировая практика, когда разными активностями, в том числе провокационнными, подогревается интерес к матчу.

Многие ролики мы еще не выдали в эфир. Спорные согласовываем все вместе. Если кто-то захочет нас уколоть, то мы ответим как минимум адекватно», – заявил .