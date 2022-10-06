«Эдмонтон» не предложил Виртанену полноценный контракт после просмотра
Джейк Виртанен не прошел просмотр в «Эдмонтоне».
«Ойлерс» не предложили канадскому нападающему полноценное соглашение.
В прошлом сезоне форвард выступал в КХЛ за «Спартак» и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата.
В НХЛ Виртанен играл за «Ванкувер». В лиге нападающий провел 317 игр и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.
Ранее стало известно, что Виртанен был признан невиновным в сексуальном насилии.
Комментарии