«Эдмонтон» не предложил Виртанену полноценный контракт после просмотра

не прошел просмотр в .

«Ойлерс» не предложили канадскому нападающему полноценное соглашение.

В прошлом сезоне форвард выступал в КХЛ за и набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах регулярного чемпионата.

В НХЛ Виртанен играл за . В лиге нападающий провел 317 игр и записал на свой счет 100 (55+45) баллов за результативность.

Ранее стало известно, что Виртанен был признан невиновным в сексуальном насилии.