Федерация хоккея Эстонии разрешила российским игрокам, находящимся в стране, выступать в чемпионате

В Эстонии разрешили играть российским хоккеистам, находящимся в стране.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Pohjarannik.

Ряд российских хоккеистов будет выступать в эстонской хоккейной лиге Coolbet.

Отмечается, что большинство россиян в лиге играют за «Эверест». Главный тренер клуба Александр Сметанин сообщил, что все российские хоккеисты имеют вид на жительство в Эстонии.

«Мы сказали нашим клубам, что если люди находятся в Эстонии, они имеют право находиться в Эстонии, то в этом случае мы не будем запрещать им участие в чемпионате Эстонии.

По моему мнению, запрещать [российским спортсменам] участвовать в соревнованиях – не задача спортивной федерации, ответственность должно взять на себя государство», – сказал президент Федерации хоккея Эстонии Рауно Паррас.