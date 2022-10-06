Ротенберг о штрафе: «Жесты можно трактовать по-разному. Хоккей – игра эмоций, без них не победить»

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Роман Ротенберг высказался о штрафе за непристойный жест после матча с ЦСКА

Ранее стало известно, что Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал главного тренера СКА денежным штрафом.

«Можно по-разному трактовать жесты, где-то эмоции захлестнули.

Еще раз подчеркну, что с огромным уважением отношусь ко всем соперникам. Хоккей – игра эмоций. Без них не победить», – сказал главный тренер СКА.

Ротенбергу выписали штраф 300 тысяч за неприличный жест. Он говорит, что это победное празднование

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