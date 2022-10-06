Ротенберг об игре СКА на вбрасываниях: «Не устраивает этот компонент, постоянно отрабатываем. Яшкин может встать, Моисеев на подходе»

Главный тренер высказался об игре армейцев на вбрасываниях.

– У Глотова до перехода в СКА был очень плохой процент выигранных вбрасываний, а после перехода – запредельно хороший. Он так обрадовался переходу, это результат тренировок или работа на подборах?

– Все вместе. Мы подняли ему эмоциональный фон, психологию. Он обрадовался, что вернулся к нам обратно. Василий давно этого хотел.

На тот момент он проиграл конкуренцию, но это было давно. Тогда мы сделали все правильно. Глотов получил серьезный опыт, много играл в другом клубе и теперь вернулся.

Мы тренируем вбрасывания, тренируем подборы. Но я считаю, что вбрасывания – это в первую очередь психология. Как угодно вырвать эту шайбу – за счет техники или за счет желания. Главное, держать этот уровень.

Конечно, нас не устраивает этот компонент. Постоянно отрабатываем вбрасывания, когда есть возможность. У нас Яшкин может встать на вбрасывания, Моисеев на подходе. Если у кого-то не идет игра, если попался неудобный визави – мы готовим многих ребят, чтобы можно было менять. Это ключевой компонент в нашей системе, – сказал .