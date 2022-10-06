Роман Ротенберг: «Вы больше никогда не увидите вальяжных игроков СКА. Слово «вальяжно» к нам не подходит»

Главный тренер СКА высказался после матча со «Спартаком» (5:1).

– Николаев играет почти без замен. Как ему удается сохранить тонус?

– Это работа тренерского штаба. Мы работаем с нашими тренерами вратарей, определяем, как готовиться. Есть и самоподготовка. В то же время смотрим, как улучшить игру в обороне, чтобы не давать бросать, помогать голкиперу.

– Самонов на подходе?

– Самонов уже близко. Слава богу, после тяжелейшей травмы он совсем рядом. Скоро мы его увидим.

– Довольны состоянием игроков? Это результат работы в предсезонке?

– Мы никогда не можем быть довольны. Всегда что-то можно улучшить. Постоянно работаем, у нас очень профессиональные тренеры по физподготовке – собрали лучших. Постоянно поддерживаем физическую форму.

Это большая работа – все распланировать, подготовиться к каждой игре. Ребята много времени проводят в зале. Основа всей нашей системы – хорошее физическое состояние.

– Кажется, что СКА немножко вальяжно начинает матчи, зная, что все равно сможет добавить. Так ли это?

– Слово «вальяжно» к нам не подходит. Мы это видели в первом периоде матча против ЦСКА. Однозначно нужно работать, добавлять. В нас верят люди, которые доверили нам работать в СКА, мы не можем подвести наших болельщиков. Относимся очень ответственно.

Приходится корректировать по ходу – это спорт и жизнь. Постоянно ведем диалог с командой. Вы точно больше никогда не увидите вальяжных игроков СКА, – сказал .