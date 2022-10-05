Шумаков получит 5 млн рублей в качестве бонуса, если наберет 15 очков за «Трактор» («Матч ТВ»)

В контракте с «Трактором» предусмотрены бонусы.

Базовый оклад 30‑летнего форварда составит 10 миллионов рублей за сезон.

По информации «Матч ТВ», соглашение также предполагает систему бонусов. Например, Шумаков получит 5 миллионов рублей, если наберет 15 очков. Отмечается, что верхняя планка «мотивирующей лесенки» уходит за 50 очков.

Ранее появилась информация о том, что Шумаков подписал контракт с до конца сезона-2022/23.

В минувшем сезоне на счету форварда 25 (10+15) очков в 38 играх за «Автомобилист».