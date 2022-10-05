Шумаков получит 5 млн рублей в качестве бонуса, если наберет 15 очков за «Трактор» («Матч ТВ»)
В контракте Сергея Шумакова с «Трактором» предусмотрены бонусы.
Базовый оклад 30‑летнего форварда составит 10 миллионов рублей за сезон.
По информации «Матч ТВ», соглашение также предполагает систему бонусов. Например, Шумаков получит 5 миллионов рублей, если наберет 15 очков. Отмечается, что верхняя планка «мотивирующей лесенки» уходит за 50 очков.
Ранее появилась информация о том, что Шумаков подписал контракт с «Трактором» до конца сезона-2022/23.
В минувшем сезоне на счету форварда 25 (10+15) очков в 38 играх за «Автомобилист».
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