Яшкин о запрете играть за сборную Чехии: «Не могу с этим ничего поделать. Намерен выступать в России»

Дмитрий Яшкин высказался о том, что ему запретили играть за сборную Чехии.

«Мне уже запретили играть за чешскую сборную. Это не мое решение, не я его принимал. Не могу с этим ничего поделать.

Я играю за СКА, я сосредоточен только на выступлениях за этот клуб, намерен играть в России. Рад выступать за СКА, мне здесь все нравится», – сказал форвард СКА.

В сборную Чехии не будут вызываться игроки, перешедшие в клубы КХЛ в последние полгода