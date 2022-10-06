Яшкин о запрете играть за сборную Чехии: «Не могу с этим ничего поделать. Намерен выступать в России»
Дмитрий Яшкин высказался о том, что ему запретили играть за сборную Чехии.
«Мне уже запретили играть за чешскую сборную. Это не мое решение, не я его принимал. Не могу с этим ничего поделать.
Я играю за СКА, я сосредоточен только на выступлениях за этот клуб, намерен играть в России. Рад выступать за СКА, мне здесь все нравится», – сказал форвард СКА.
В сборную Чехии не будут вызываться игроки, перешедшие в клубы КХЛ в последние полгода
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