Защитник «Спартака» Брынцев: «У меня клюшка сломалась об Яшкина. Он ведь большой парень»

прокомментировал поражение «Спартака» от (1:5).

— Не сказал бы, что у нас совсем ничего не получилось. Моменты мы тоже создавали. Просто с реализацией пока проблемы. Их надо решать.

— Сегодня вы боролись на пятачке с Яшкиным. У него в итоге даже клюшка сломалась. Это не вы помогли?

— У меня тогда тоже клюшка сломалась об него, Яшкин ведь большой парень. А он сломал, когда ему в клюшку шайба попала.

Конечно, тяжело с ним бороться, он большой и крупный, но со всеми соперниками тяжело, легких нет. Не так важно — Яшкин или кто‑то еще. На пятаке всегда приходится бороться.

— У «Спартака» сейчас идет черная полоса. Как ее преодолеть?

— Просто в реализации добавить. Если бы моменты не создавали, было хуже. А раз создаем, надо только начать забивать. Сейчас ее подтянем и выйдем на белую полосу, – сказал защитник .