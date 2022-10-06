Защитник «Спартака» Брынцев: «У меня клюшка сломалась об Яшкина. Он ведь большой парень»
Александр Брынцев прокомментировал поражение «Спартака» от СКА (1:5).
— Не сказал бы, что у нас совсем ничего не получилось. Моменты мы тоже создавали. Просто с реализацией пока проблемы. Их надо решать.
— Сегодня вы боролись на пятачке с Яшкиным. У него в итоге даже клюшка сломалась. Это не вы помогли?
— У меня тогда тоже клюшка сломалась об него, Яшкин ведь большой парень. А он сломал, когда ему в клюшку шайба попала.
Конечно, тяжело с ним бороться, он большой и крупный, но со всеми соперниками тяжело, легких нет. Не так важно — Яшкин или кто‑то еще. На пятаке всегда приходится бороться.
— У «Спартака» сейчас идет черная полоса. Как ее преодолеть?
— Просто в реализации добавить. Если бы моменты не создавали, было хуже. А раз создаем, надо только начать забивать. Сейчас ее подтянем и выйдем на белую полосу, – сказал защитник «Спартака».
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