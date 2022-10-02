Игорь Шестеркин: «Сейчас все еще думаю, что меня нет в списке лучших вратарей за всю историю «Рейнджерс». Знаю, кто играл до меня»

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Игорь Шестеркин не считает себя легендой «Рейнджерс», несмотря на «Везину». 

«Мы можем посмотреть, сколько в «Рейнджерс» было выведено из обращения номеров вратарей (три – Эда Джакомина, Майка Рихтера и Хенрика Лундквиста – прим. Sports.ru). Я все понимаю.

Прямо сейчас я все еще думаю, что меня нет в списке лучших вратарей за всю историю клуба. Я знаю, кто играл до меня. Просто пытаюсь достичь этого уровня.

То, что было в прошлом сезоне, останется в прошлом сезоне. Прямо сейчас мне нужно показать всем, что этот сезон не был вспышкой. Я просто хочу играть все лучше и лучше.

Все, чего я хочу сейчас, – выиграть Кубок Стэнли с «Рейнджерс». Хорошо, если у меня будет шанс получить еще одну «Везину», но наша цель – Кубок Стэнли. И мне неважно, что произойдет на пути к трофею», – сказал вратарь клуба из Нью-Йорка. 

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