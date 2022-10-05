Форвард «Спартака» Заседа: «Нужно, чтобы мои голы приносили победы. Забил два гола, но два поражения»
Матвей Заседа высказался о поражении «Спартака» от СКА со счетом 1:5.
– Мы вышли на игру с хорошим настроем и первый период провели хорошо.
Но затем пропустили голы, попытались вернуться в игру, но было уже поздно. Тем не менее, я считаю, что надо биться до конца, все шестьдесят минут.
– За счет чего можно было добиться успеха в матче со СКА, который сейчас почти не знает вкуса поражений?
– Только за счет характера и выполнения тренерской установки. У нас сегодня много молодых ребят было в составе, даже дебютант один.
– Вы начали сезон в «Химике», где забросили восемь шайб. Потом вас подняли в «Спартак», где вы забиваете в каждом матче. Полностью освоились на уровне КХЛ?
– Как и любой спортсмен, я собой всегда недоволен, всегда есть что улучшить. Два гола, но и два поражения.
Нужно, чтобы мои голы приносили победы. Спасибо партнерам, что помогают мне уверенность приобрести, – сказал нападающий «Спартака».
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