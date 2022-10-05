«Трактор» собрал 317 200 рублей на благотворительном аукционе. Деньги передадут на поддержку людей с церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата

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«Трактор» собрал 317 200 рублей на благотворительном аукционе.

«317 200 рублей было собрано вчера во время благотворительного аукциона – и это отличные новости.

Ведь все вырученные средства уже совсем скоро будут переданы в фонд «Подарок Ангелу» – на поддержку людей с церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Благодарим партнеров, наших болельщиков, юных художников и всех, кто поддержал нашу идею!» – говорится в сообщении клуба КХЛ.

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