«Трактор» собрал 317 200 рублей на благотворительном аукционе. Деньги передадут на поддержку людей с церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата
«Трактор» собрал 317 200 рублей на благотворительном аукционе.
«317 200 рублей было собрано вчера во время благотворительного аукциона – и это отличные новости.
Ведь все вырученные средства уже совсем скоро будут переданы в фонд «Подарок Ангелу» – на поддержку людей с церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Благодарим партнеров, наших болельщиков, юных художников и всех, кто поддержал нашу идею!» – говорится в сообщении клуба КХЛ.
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