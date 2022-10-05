Защитник «Трактора» Карпухин оштрафован как агрессор в драке. В матче с «Металлургом» он подрался с Неколенко
Защитник «Трактора» Илья Карпухин оштрафован.
Соответствующее решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод игры «Трактор» – «Металлург» (2:5).
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Илью Карпухина по п.3.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Агрессор в драке), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.
Напомним, Карпухин подрался с нападающим «Металлурга» Архипом Неколенко.
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