Защитник «Трактора» Карпухин оштрафован как агрессор в драке. В матче с «Металлургом» он подрался с Неколенко

Защитник оштрафован.

Соответствующее решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод игры «Трактор» – (2:5).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Илью Карпухина по п.3.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента (Агрессор в драке), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, Карпухин подрался с нападающим «Металлурга» Архипом Неколенко.