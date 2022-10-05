Кожевников о жалобах «Ак Барса» и «Трактора» на травмы: «Когда перебиваешься с хлеба на воду, трудно понять людей, которым мало красной икры»

раскритиковал и за жалобы на травмы.

– Все последние дни только и слышу жалобы из «Трактора» и «Ак Барса» о том, что в этих клубах травмы и проблемы с составом.

Тот же Епанчинцев из , когда читает в прессе высказывания Гатиятулина или Знарка, тихо курит в сторонке.

– Почему?

– Когда перебиваешься с хлеба на воду, трудно понять людей, которым мало красной икры.

– Знарок напрасно нервничает?

– Думаю, постепенно в «Ак Барсе» во всем разберутся. А сейчас время тех тренеров, которые с минимальными игровыми возможностями своих команд дают результат, – сказал двукратный олимпийский чемпион.