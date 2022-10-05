Кожевников о жалобах «Ак Барса» и «Трактора» на травмы: «Когда перебиваешься с хлеба на воду, трудно понять людей, которым мало красной икры»

Теги Ак Барс Трактор Амур травмы Вадим Епанчинцев Олег Знарок КХЛ Александр Кожевников Анвар Гатиятулин Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал «Ак Барс» и «Трактор» за жалобы на травмы. 

– Все последние дни только и слышу жалобы из «Трактора» и «Ак Барса» о том, что в этих клубах травмы и проблемы с составом.

Тот же Епанчинцев из «Амура», когда читает в прессе высказывания Гатиятулина или Знарка, тихо курит в сторонке. 

– Почему?

– Когда перебиваешься с хлеба на воду, трудно понять людей, которым мало красной икры.

– Знарок напрасно нервничает?

– Думаю, постепенно в «Ак Барсе» во всем разберутся. А сейчас время тех тренеров, которые с минимальными игровыми возможностями своих команд дают результат, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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