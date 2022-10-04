Гатиятулин о давлении на «Трактор»: «Не обращаем внимания, сосредоточены на работе. Не сумели воплотить план в игре с «Металлургом»

объяснил поражение от со счетом 2:5.

– Мы понимали, что наш соперник – один из лидеров чемпионата. Команда организованная, видна система. Готовились.

К сожалению, не сумели воплотить наш план. Грубейшие ошибки привели к пропущенным голам. Идет серия – восьмая игра через день. Накопилась усталость.

Надо дать отдохнуть некоторым защитникам. Сейчас лазарет полный, ждем восстановления ребят.

Возможно, к следующей игре будет готов . Болельщикам спасибо, поддерживали нас до последней секунды.

– Снова поражение во втором периоде.

– Именно ошибки в обороне привели к пропущенным голам. Смотрим, анализируем. Пытаемся сделать в зоне атаки наложение, забывая об угрозе. Будем через работу выходить из этой ситуации.

– Илья Воробьев сказал, что вы очень сильный специалист и у «Трактора» все будет хорошо. Сейчас на вас и на команду большое давление. Как с этим справляетесь?

– Мы не обращаем на это внимание. График такой, что все мысли об игре. Разобрать ошибки и готовиться к следующему матчу. Сосредоточены на работе.

– Снова удаление на последних минутах.

– Да, акцентируем внимание на этом. Эмоции должны идти в нужное русло. Наверное, желание где-то захлестывает. Объяснили Илье Карпухину, что так делать не надо.

– Как оцените игру ?

– Мы должны все друг другу помогать. Допущены грубые ошибки в обороне. Трудно в чем-то винить Эндрю.

Поговорили с ребятами в раздевалке, что от защитников в первую очередь требуется надёжность в обороне, а уже плюсом атака. Будем доносить еще понятнее, что так играть нельзя, – сказал главный тренер «Трактора».

«Трактор» проиграл три матча подряд с общим счетом 3:10