Глотов о Назарове: «Очень классный и веселый мужик. Мастер слова. Первое время хотел завести дневник и записывать туда шутки, было много смешного!»

назвал Андрея Назарова классным и веселым мужиком.

25-летний форвард недавно был обменян из «Сочи» в .

– Чем тебе запомнилась работа с ?

– Андрей Викторович многому меня научил, я благодарен за это ему и всему тренерскому штабу . Прежде всего, он поверил в меня, дал игровое время. Считаю, что я справился с теми ролями, которые он мне давал.

А еще Андрей Викторович – очень классный и веселый мужик. Он много шутил в раздевалке. У нас в первый год была раскрепощенная атмосфера. Андрей Викторович вывел меня и других ребят на новый уровень. Мы повзрослели и вышли на новые роли. Стали не молодыми пацанами, и он с нас спрашивал по-взрослому.

– Можешь вспомнить самую смешную шутку, которую слышал от Назарова в раздевалке?

– Их было очень много. Первое время я хотел завести дневник и записывать их туда, чтобы потом можно было перечитывать и вспоминать. Андрей Викторович – мастер слова, но я не буду пересказывать то, что он говорил. Скажем так: было много смешных моментов! – сказал Глотов.