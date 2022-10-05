Глотов о Назарове: «Очень классный и веселый мужик. Мастер слова. Первое время хотел завести дневник и записывать туда шутки, было много смешного!»

Василий Глотов назвал Андрея Назарова классным и веселым мужиком.
25-летний форвард недавно был обменян из «Сочи» в СКА.
– Чем тебе запомнилась работа с Андреем Назаровым?
– Андрей Викторович многому меня научил, я благодарен за это ему и всему тренерскому штабу «Сочи». Прежде всего, он поверил в меня, дал игровое время. Считаю, что я справился с теми ролями, которые он мне давал.
А еще Андрей Викторович – очень классный и веселый мужик. Он много шутил в раздевалке. У нас в первый год была раскрепощенная атмосфера. Андрей Викторович вывел меня и других ребят на новый уровень. Мы повзрослели и вышли на новые роли. Стали не молодыми пацанами, и он с нас спрашивал по-взрослому.
– Можешь вспомнить самую смешную шутку, которую слышал от Назарова в раздевалке?
– Их было очень много. Первое время я хотел завести дневник и записывать их туда, чтобы потом можно было перечитывать и вспоминать. Андрей Викторович – мастер слова, но я не буду пересказывать то, что он говорил. Скажем так: было много смешных моментов! – сказал Глотов.