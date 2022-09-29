Андрей Мартемьянов: «Вратарь – это последний рубеж, с него спрос последний. В обороне ответственность и у нападающих, и у защитников»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался о голкиперах после игры с ЦСКА (3:1).
– Вопрос по вратарям: сегодня играл Денис Костин, до этого – Антон Красоткин. Будет ли смена декораций на следующую игру?
– Этого я не могу вам сказать, это все держится в тайне, об этом знает только тренерский штаб.
– У Красоткина был не очень удачный матч в Балашихе, четыре шайбы..
– Ничего страшного, что четыре шайбы. У нас и команда обороняется, не только один вратарь. Надо спрашивать и с полевых игроков.
Если вышли играть в обороне, ответственность и у нападающих, и у защитников – у всех. Вратарь – это последний рубеж, с него спрос самый последний. И я своих вратарей никогда не обсуждаю. Плохого никогда про них не скажу.
Я сам бывший защитник, а лучший друг защитника – это вратарь, – заявил Мартемьянов.