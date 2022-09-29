Андрей Мартемьянов: «Вратарь – это последний рубеж, с него спрос последний. В обороне ответственность и у нападающих, и у защитников»

Главный тренер высказался о голкиперах после игры с (3:1).

– Вопрос по вратарям: сегодня играл , до этого – . Будет ли смена декораций на следующую игру?

– Этого я не могу вам сказать, это все держится в тайне, об этом знает только тренерский штаб.

– У Красоткина был не очень удачный матч в Балашихе, четыре шайбы..

– Ничего страшного, что четыре шайбы. У нас и команда обороняется, не только один вратарь. Надо спрашивать и с полевых игроков.

Если вышли играть в обороне, ответственность и у нападающих, и у защитников – у всех. Вратарь – это последний рубеж, с него спрос самый последний. И я своих вратарей никогда не обсуждаю. Плохого никогда про них не скажу.

Я сам бывший защитник, а лучший друг защитника – это вратарь, – заявил Мартемьянов.