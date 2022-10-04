Ткачев о «Тракторе»: «Тренеры работают в полную силу, виноваты игроки. Разговоры про вратарей и тактику – ерунда»

поддержал тренерский штаб «Трактора» на фоне результатов команды в сезоне .

Челябинская команда проиграла со счетом 2:5 в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

– В первую очередь хочу сказать, что сейчас говорится много нехорошего в сторону игроков и тренерского штаба.

Хочу защитить тренеров. Наш штаб работает в полную силу. Виноваты игроки, которые выходят на лед. Много было разговоров про вратарей и про тактику. Это все ерунда.

Ответственность несет команда, которая выходит на матч. Все должны понимать, что закончилось время, когда можно спихнуть неудачи на партнера.

Мы единая команда, которая несет ответственность за все поражения и за результат.

– Второй период у «Трактора» выпал из игры. За счет чего «Магнитка» была лучше в этом отрезке матча?

– Мы совершаем глупые ошибки, потом ищем оправдания. Это детский сад какой-то. Мы должны понимать, что делаем.

В третьем периоде все стараются и мы забиваем голы. Непонятно, почему так не играем с самого начала. В раздевалке игроки должны друг друга спросить: почему так? Мы можем играть.

Сейчас каждый должен взять на себя ответственность и делать результат. Начиная с ветеранов и заканчивая молодыми игроками. Если ты выходишь на лед, будь добр – выкладывайся, – сказал нападающий .