Вайсфельд о «Тракторе»: «Даже проигрывая, тактика не меняется – играют в откат. Впечатление, что у хоккеистов нет эмоций»

удивился, что не меняет тактику по ходу матчей.

– Что меня крайне удивило в матче «Трактора» против «Салавата Юлаева»: в третьем периоде уфимцы вели 2:0, Григорий Панин стоял с шайбой в своей зоне, а челябинские игроки откатились и даже не атаковали. Он так мог спокойно весь матч простоять.

Обычно команда, которая уступает в счете, идет в атаку, но «Трактор» вообще ничего не менял. Глобальные причины неудачной игры уже называли – иностранцы, которые были лидерами, уехали, и это очень сильно повлияло на команду.

Но другой вопрос: почему «Нефтехимик», которые имеет значительно меньшие ресурсы, оправился, а «Трактор» до сих пор проигрывает?

– Согласны с тем, что «Трактор» играет в ветеранский, пассивный хоккей?

– Не знаю, что означает ветеранский, но, очевидно, что «Трактор» играет в оборонительный хоккей.

Удивляет, что, даже уступая, там не меняют тактику и не атакуют. Как играли в откат, так и продолжают это делать. Побеждают по ходу матча или проигрывают, там ничего не меняется.

Вообще игра «Трактора» вызывает впечатление, что у хоккеистов нет эмоций. Не знаю, что у них внутри команды там творится. И еще я не вижу лидеров, которые бы повели за собой.

Есть люди, которые должны быть ими по статусу – Бурдасов, Ткачев, Калинин. Но лидеров нет, также вообще не видно Тертышного, – заявил бывший генеральный менеджер клубов .