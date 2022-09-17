Барзэл о карьере: «Я бы хотел провести всю ее в «Айлендерс». Вдохновляют примеры Джордана, Кросби, Тома Брэди»

Мэттью Барзэл заявил, что готов провести в «Айлендерс» всю карьеру.
25-летний форвард может стать ограниченно свободным агентом следующим летом. Его средняя зарплата по текущему контракту составляет 7 миллионов долларов.
«Если дела пойдут хорошо, я бы хотел провести всю карьеру на Лонг-Айленде. Я очень горжусь тем, что играю здесь.
Вдохновляют примеры моих любимых спортсменов всех времен – Майкла Джордана (провел всю карьеру в «Чикаго» до второго ухода из баскетбола, после возвращения играл за «Вашингтон» – прим. Sports.ru), Сидни Кросби, Тома Брэди – он в «Тампе» сейчас, но так долго был в «Нью-Ингленде». Это действительно классно.
Надеюсь, и у меня так получится. Я очень близок со всеми ребятами в команде. У нас невероятный коллектив», – сказал Барзэл.