Барзэл хочет подписать новый контракт с «Айлендерс» до начала сезона: «Есть еще 3 недели. Что-нибудь придумаем, надеюсь»

Мэтью Барзэл хочет подписать новый контракт с до начала сезона.

25-летний форвард может стать ограниченно свободным агентом следующим летом. Его средняя зарплата по текущему контракту составляет 7 миллионов долларов.

«До начала сезона еще 3 недели. Надеюсь, мы что-нибудь придумаем. Если не получится, это не заставит меня беспокоиться. Мое сердце здесь. Я знаю, что все будет по справедливости, и обе стороны будут довольны.

Переговоры не будут меня отвлекать. Я не буду думать об этом весь день. Я стараюсь работать изо всех сил, чтобы они захотели оставить меня здесь на какое-то время», – сказал нападающий клуба с Лонг-Айленда.