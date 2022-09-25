Барзэл хочет подписать новый контракт с «Айлендерс» до начала сезона: «Есть еще 3 недели. Что-нибудь придумаем, надеюсь»

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Мэтью Барзэл хочет подписать новый контракт с «Айлендерс» до начала сезона. 

25-летний форвард может стать ограниченно свободным агентом следующим летом. Его средняя зарплата по текущему контракту составляет 7 миллионов долларов.

«До начала сезона еще 3 недели. Надеюсь, мы что-нибудь придумаем. Если не получится, это не заставит меня беспокоиться. Мое сердце здесь. Я знаю, что все будет по справедливости, и обе стороны будут довольны. 

Переговоры не будут меня отвлекать. Я не буду думать об этом весь день. Я стараюсь работать изо всех сил, чтобы они захотели оставить меня здесь на какое-то время», – сказал нападающий клуба с Лонг-Айленда. 

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