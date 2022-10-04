Назаров о победе над «Адмиралом»: «Мы не в шахматы играем. Тут нельзя полотенце выкидывать и проигрывать»

прокомментировал победу над со счетом 4:2.

«Хотел бы поблагодарить своих ребят, сложная игра.

Мы все знаем, как на Дальнем Востоке сложно брать очки, тем более побеждать. Хорошо сыграли в обороне, где-то повезло в конце, пару штанг было. Рады победе, готовимся к следующему матчу.

Игра идет все 60 минут, нельзя выделять один период или пять последних минут. Мы не в шахматы играем. Тут нельзя полотенце выкидывать и проигрывать, или наоборот.

Повторюсь: очень тяжело играть на Дальнем Востоке. Смена часовых поясов идет, без раскатки, непонятно, когда завтрак и обед, когда проснулись.

Дело в самоотдаче. Если ее не будет, победить не получится. Мы смотрим турнирную таблицу, видим существенное отставание от восьмерки.

На выезде мы выиграли или дома – неважно. Ребята понимают ответственность, нужно приближаться к восьмерке, пытаться выиграть каждый матч.

Нельзя сказать, что второй период был провальным. Когда ты ведешь в счёте, противник старается играть за пределом возможностей. Ты стараешься его удержать, пропустить как можно меньше голов», – сказал главный тренер .