Джозеф Душак: «Торпедо» любит контролировать шайбу. Минскому «Динамо» надо четко действовать по системе, выполнять задания штаба»

поделился мыслями в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 3 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– В матче со СКА у нас были хорошие голевые моменты, но мы их не реализовали. Соперник же умело пользовался нашими ошибками и был хорош в завершении атак. Жаль, что так получилось.

Хотели порадовать болельщиков. была заполнена – 15 тысяч зрителей наблюдали за игрой, атмосфера была невероятной. Наверное, это рекорд посещаемости не только на нашей арене в этом сезоне, но в лиге. Будем делать все, чтобы в следующих матчах результат был другим.

Теперь же мы в Нижнем Новгороде. Впереди очередная важная игра. «Торпедо» – очень быстрая команда, которая любит контролировать шайбу. Нам надо четко действовать по нашей системе, выполнять задания тренерского штаба. Если сможем сохранять концентрацию и дисциплинированно действовать весь матч, то сможем добиться нужного результата.

– Знаком с кем-то из «Торпедо»?

– С Кенни Агостино. Играл с ним вместе. Отличный хоккеист, настоящий профессионал. Очень много хорошего могу про него рассказать, – сказал защитник минского .