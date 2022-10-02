Вудкрофт о рейтинге самых красивых тренеров КХЛ: «Я был бы где-то внизу таблицы, может. В лиге много тренеров, которые отлично выглядят»

высказался о том, какое место бы занял в рейтинге самых красивых тренеров.

В НХЛ провели очень важные исследования, которые немного затрагивают и нас. Ваш брат Джей Вудкрофт возглавил список самых красивых тренеров НХЛ. Как считаете, на каком месте вы бы были среди красивых коучей в КХЛ?

– Думаю, в много тренеров, которые отлично выглядят. Как знать, может, я был бы где-то внизу таблицы, – сказал главный тренер минского .

Ди Джей Смит из «Оттавы» о 24-м месте в рейтинге тренеров НХЛ по красоте: «Это ранит. Спросил жену, она сказала, что я номер 1. Еще маме позвоню»