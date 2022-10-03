Райан Спунер: «Торпедо» – быстрая команда, которая умело переходит из обороны в атаку. Минскому «Динамо» надо играть надежно, поддерживать скорость»

высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 3 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Не сказал бы, что матч со СКА (1:5) был плохим. У нас были хорошие голевые шансы, но мы их не воплотили в заброшенные шайбы. Соперник же в первом периоде реализовал едва ли ни единственный свой момент.

Во втором периоде действовали несобранно. А СКА показал, как надо подходить к реализации моментов. Это и сделало итоговую разницу.

Хотел бы отметить атмосферу на арене. Помню свой первый сезон в «Динамо». Затем был ковидный период, когда действовали ограничения по заполняемости арены. Классно было вновь сыграть при аншлаге на «Минск-Арене». Зрители придавали нам энергию. Досадно, что мы не выиграли. Но, надеюсь, болельщики продолжат наш поддерживать, и мы проведем успешный сезон.

«Торпедо» – быстрая команда, которая умело переходит из обороны в атаку. Нам надо играть надежно, поддерживать скорость, чтобы нейтрализовать сильную сторону соперника и не давать им много возможностей у наших ворот. Важно собранно начать первый период, а втором грамотно проводить смены при дальней скамейке», – сказал нападающий минского .