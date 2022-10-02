Гимаев-младший о «Динамо»: «Решили вернуться к модели, позволившей выиграть два Кубка Гагарина. Важный фактор – тренерский талант Кудашова»

высказался об игре «Динамо» в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.

– У москвичей получается достаточно ровный коллектив, в отличие от прошлого года, где были лидеры команды и игроки, которые достаточно серьезно им уступали. Сейчас состав достаточно ровный.

Считаю, что получилась удачная селекция в плане легионеров. «Динамо» удалось сохранить О’Делла, это один из ключевых игроков в команде.

Кроме того, бело-голубым нужен был атакующий защитник, и у них здорово вписался Уил.

Что касается атакующей игры, то в «Динамо» решили вернуться к модели, которая позволила им выиграть два Кубка Гагарина.

Тогда у команды не было ярких лидеров. За счет сплоченности и грамотных тактических действий динамовцам удалось выиграть трофей. Я думаю, что важным фактором является тренерский талант Алексея Кудашова. С такой командой ему работать комфортно.

В «Динамо» поменяли вратарскую линию, потому что в прошлом году динамовцы испытывали с ней определенные проблемы.

На протяжении большей части сезона первым вратарем приходилось быть Александру Еременко, которому уже достаточно много лет. И это происходило не от хорошей жизни. А в этом году «Динамо» подписало двух отличных вратарей, которые здорово играют.

– Помимо того, «Динамо» является самой малопропускающей командой в чемпионате. Как оцените игру защитников?

– В этом заслуга не только защитников и вратарей, но и нападающих, которые здорово помогают в обороне. – системная команда. Мы видим, что при правильно подобранной тактике она мало пропускает, – сказал бывший защитник клубов .