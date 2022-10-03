Форвард «Авангарда» Брюквин: «Постепенно выправляем турнирное положение. Сейчас должно все пойти гораздо лучше»

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Владимир Брюквин оценил победу «Авангарда» над «Сибирью» (2:1).

«Была очень непростая игра, понимали, что надо порадовать болельщиков и победить на новой арене. Атмосфера здесь прекрасная. Болельщики находятся близко ко льду, их здорово слышно.

Трудно сказать, где я еще такое видел. Классная раздевалка, ее овальная форма впечатляет — подобное видел только в телетрансляциях матчей НХЛ.

Здорово, что победили и постепенно выправляем турнирное положение. Нам было непросто в этой выездной серии, постоянные трудности с перелетами и акклиматизацией. Сейчас должно все пойти гораздо лучше. Стараемся побеждать в каждом матче», – сказал форвард «Авангарда».

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