Пустозеров о «Салавате»: «Если продолжим играть одним целым, то побед будет намного больше. Находим игру, понимаем требования тренеров»

Теги Салават Юлаев Автомобилист КХЛ Алексей Пустозеров Хоккей

Алексей Пустозеров ответил на вопросы после победы над «Автомобилистом» (4:0). 

– После плей-офф от вас ждали прорыва. Пока старт сезона получается не таким ярким. Почему?

– Здорово, что мы повысили ожидания от нас. Все зависит от каждого, я надеюсь, что дальше продолжим действовать успешно.

– Можно сказать, что «Салават» стал играть более прагматично?

– Все знают, что начало чемпионата было не такое ровное, как хотелось. Находим свою игру, понимаем требования тренеров. Если продолжим играть одним целым, то побед будет намного больше.

– Что можете сказать о вашем развитии и всех молодых игроков?

– Каждый день – это опыт.

Мы играли с отличной мастеровитой командой, получили большой опыт. Вдвойне приятно выигрывать такие матчи, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

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