Пустозеров о «Салавате»: «Если продолжим играть одним целым, то побед будет намного больше. Находим игру, понимаем требования тренеров»

ответил на вопросы после победы над (4:0).

– После плей-офф от вас ждали прорыва. Пока старт сезона получается не таким ярким. Почему?

– Здорово, что мы повысили ожидания от нас. Все зависит от каждого, я надеюсь, что дальше продолжим действовать успешно.

– Можно сказать, что «Салават» стал играть более прагматично?

– Все знают, что начало чемпионата было не такое ровное, как хотелось. Находим свою игру, понимаем требования тренеров. Если продолжим играть одним целым, то побед будет намного больше.

– Что можете сказать о вашем развитии и всех молодых игроков?

– Каждый день – это опыт.

Мы играли с отличной мастеровитой командой, получили большой опыт. Вдвойне приятно выигрывать такие матчи, – сказал нападающий .