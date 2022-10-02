Пустозеров о «Салавате»: «Если продолжим играть одним целым, то побед будет намного больше. Находим игру, понимаем требования тренеров»

Алексей Пустозеров ответил на вопросы после победы над «Автомобилистом» (4:0).
– После плей-офф от вас ждали прорыва. Пока старт сезона получается не таким ярким. Почему?
– Здорово, что мы повысили ожидания от нас. Все зависит от каждого, я надеюсь, что дальше продолжим действовать успешно.
– Можно сказать, что «Салават» стал играть более прагматично?
– Все знают, что начало чемпионата было не такое ровное, как хотелось. Находим свою игру, понимаем требования тренеров. Если продолжим играть одним целым, то побед будет намного больше.
– Что можете сказать о вашем развитии и всех молодых игроков?
– Каждый день – это опыт.
Мы играли с отличной мастеровитой командой, получили большой опыт. Вдвойне приятно выигрывать такие матчи, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».