Кудашов допустил спад у «Динамо»: «Все может произойти. Наша задача – наблюдать, контролировать и нивелировать»

Главный тренер московского допустил, что у команды начнется спад.

Бело-голубые выиграли последние 4 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Летом я говорил, что в конце сентября у «Динамо» может начаться спад, значит ли это, что у нас начинается опасное время? Вы знаете, в эйфорию никто не впадает. Мы понимаем, что сейчас пойдут другие и разные игры, выездные опять же. Все может произойти и все может случиться. Наша задача – тренировать команду, наблюдать за ней, контролировать и все нивелировать.

Дай бог, чтобы этого не было. Но я же не просто так это говорил, все по наблюдениям. Вы и сами все это видели и знаете. Постараемся проскочить, потому что и предсезонка поменялась, и сезон по-другому выглядит, больше матчей стало. Может, и обойдется в плане физики», — сказал .