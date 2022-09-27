Шестеркин отразил 14 бросков из 14 за половину выставочного матча с «Айлендерс», Варламов пропустил от «Рейнджерс» 4 шайбы

Игорь Шестеркин отразил все 14 бросков «Айлендерс» за половину выставочного матча.
Российский вратарь «Рейнджерс» принял участие в предсезонной игре с «островитянами» (4:1).
Он вышел на лед в роли стартового вратаря и отыграл примерно половину матча, отразив все 14 бросков.
Когда счет стал 4:0, он уступил место Дилану Гаранду, отразившему 9 бросков из 10.
Отметим, что ворота «Айлендерс» в первой половине матча защищал Семен Варламов, отразивший 16 бросков из 20.
Вышедший на замену Якуб Шкарек справился со всеми 15 бросками по своим воротам.