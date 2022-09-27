Шестеркин отразил 14 бросков из 14 за половину выставочного матча с «Айлендерс», Варламов пропустил от «Рейнджерс» 4 шайбы

отразил все 14 бросков «Айлендерс» за половину выставочного матча.

Российский вратарь принял участие в предсезонной игре с «островитянами» (4:1).

Он вышел на лед в роли стартового вратаря и отыграл примерно половину матча, отразив все 14 бросков.

Когда счет стал 4:0, он уступил место Дилану Гаранду, отразившему 9 бросков из 10.

Отметим, что ворота в первой половине матча защищал , отразивший 16 бросков из 20.

Вышедший на замену Якуб Шкарек справился со всеми 15 бросками по своим воротам.