Шестеркин отразил 14 бросков из 14 за половину выставочного матча с «Айлендерс», Варламов пропустил от «Рейнджерс» 4 шайбы

Теги выставочные матчи Рейнджерс Айлендерс Семен Варламов НХЛ Игорь Шестеркин Якуб Шкарек Дилан Гаранд Хоккей

Игорь Шестеркин отразил все 14 бросков «Айлендерс» за половину выставочного матча. 

Российский вратарь «Рейнджерс» принял участие в предсезонной игре с «островитянами» (4:1).

Он вышел на лед в роли стартового вратаря и отыграл примерно половину матча, отразив все 14 бросков. 

Когда счет стал 4:0, он уступил место Дилану Гаранду, отразившему 9 бросков из 10. 

Отметим, что ворота «Айлендерс» в первой половине матча защищал Семен Варламов, отразивший 16 бросков из 20.

Вышедший на замену Якуб Шкарек справился со всеми 15 бросками по своим воротам. 

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