Шарипзянов о новой арене в Омске: «Многие жалуются на эти перила. Но даже на самых верхних рядах все видно, хороший обзор»

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Дамир Шарипзянов считает, что на новой арене в Омске отличный обзор со всех мест. 

«Впечатления прекрасные. Спасибо большое всем людям, которые были причастны к постройке арены. Многие жалуются на эти перила.

Но я считаю, что это единственная арена, где все сидят очень близко ко льду. Даже на самых верхних рядах ты находишься метрах в ста ото льда и все равно все видишь.

Я вчера поднимался на уровень лож – довольно хороший там обзор. Арена прекрасная. Сегодня народу было очень много.

Всем спасибо, что пришли. И у «Сибири» было тоже много болельщиков – им тоже спасибо за хорошую игру», – сказал капитан «Авангарда»

В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ

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