Хейсканен о роли в «Далласе»: «Хочу быть более креативным в атаке и набирать больше очков. Думаю об этом уже пару лет»

Теги Даллас НХЛ Джон Клингберг Миро Хейсканен Хоккей

Миро Хейсканен сказал, что готов стать защитником более атакующего плана, чем сейчас. 

«Я много думал об этом. Хочу быть более креативным в зоне атаки и набирать больше очков. Это то, о чем я думаю уже пару лет.

Моя прошлая результативность была на неплохом уровне, но мне хочется большего», – сказал игрок «Далласа»

В это межсезонье «Старс» покинул Джон Клингберг, традиционно выступавший в амплуа атакующего защитника. 

В прошлом сезоне 23-летний Хейсканен набрал 36 (5+31) очков в 70 матчах регулярного чемпионата. 

Всего в НХЛ у него 275 матчей и 131 (33+98) очко.

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