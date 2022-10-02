Хейсканен о роли в «Далласе»: «Хочу быть более креативным в атаке и набирать больше очков. Думаю об этом уже пару лет»

сказал, что готов стать защитником более атакующего плана, чем сейчас.

«Я много думал об этом. Хочу быть более креативным в зоне атаки и набирать больше очков. Это то, о чем я думаю уже пару лет.

Моя прошлая результативность была на неплохом уровне, но мне хочется большего», – сказал игрок .

В это межсезонье «Старс» покинул , традиционно выступавший в амплуа атакующего защитника.

В прошлом сезоне 23-летний Хейсканен набрал 36 (5+31) очков в 70 матчах регулярного чемпионата.

Всего в у него 275 матчей и 131 (33+98) очко.